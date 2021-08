Brasileirão agitado e zebra na França marcam o fim de semana

O último fim de semana contou com vitórias e polêmicas no Brasileirão, uma zebra na França contra o PSG, triunfo da seleção olímpica e mais amistosos internacionais ao redor do mundo. Confira, abaixo, um resumo dos principais destaques:

Brasileirão

Logo na estreia da 14ª rodada, o clássico entre São Paulo e Palmeiras terminou zerado, mas contou com muitas polêmicas, como o gol anulado do clube do Morumbi já no fim da partida após revisão do árbitro do vídeo. Ainda na rodada, o Red Bull Bragantino venceu o Grêmio por 1 a 0, se recuperou na tabela e manteve os gaúchos na zona de rebaixamento. O Flamengo chegou a sexta vitória seguida em seis jogos sob o comando de Renato Gaúcho contra ao Corinthians ao vencer por 3 a 1, em Itaquera. A Chapecoense segue sem vencer, com 4 empates e 10 derrotas, depois de ser derrotada em casa por 1 a 0 para o Santos. Na disputa do alto da tabela, o Atlético-MG venceu o Athletico-PR e diminuiu a distância para o líder Palmeiras para apenas 1 ponto. A vitória por 1 a 0 do Sport contra o Bahia puxou o São Paulo para o Z4 novamente.

Zebra na França

O Paris Saint-Germain estreou oficialmente na temporada perdendo a Supercopa da França por 1 a 0 para o Lille. Na competição que reúne o campeão do Francês e da Copa da França, o time de Lille, que surpreendeu na temporada passada ao vencer a competição por pontos corridos, desbancou o clube de Paris, que não contou com suas estrelas, como Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Di María e Donnarumma, com um gol do português Xeka.

Seleção olímpica

A seleção brasileira masculina de futebol se classificou às semifinais da Olimpíada de Tóquio ao bater o Egito por 1 a 0, em Saitama. O atacante Matheus Cunha marcou o gol da vitória da equipe, que segue em busca do bicampeonato e enfrentará o México, numa reedição da final de Londres-2012, vencida pelo país da América do Norte.

SÃO ELES, PO. NÃO TEM JEITO! Mais imagens da vitória da #SeleçãoOlímpica pelas lentes do fotógrafo Lucas Figueiredo. pic.twitter.com/a4xiDKhnMn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 31, 2021

Amistosos internacionais

Alguns amistosos internacionais movimentaram o fim de semana. Mesmo com o retorno de suas principais estrelas, o Bayern foi derrotado por 3 a 0 pelo Napoli, na Allianz Arena, em Munique, em amistoso de pré-temporada. Além disso, o Chelsea venceu o Arsenal por 2 a 1, a Juventus, também por 2 a 1, bateu o Monza, o Milan empatou por 1 a 1 com o Nice, o Barcelona derrotou o Stuttgart por 3 a 0 e o Manchester City goleou o Barnsley por 4 a 0.

Presidente do São Paulo internado

O São Paulo anunciou neste sábado, 31, que Julio Casares foi internado com Covid-19. Apesar de apresentar sintomas leves da doença, o presidente do clube paulista ficará no Hospital Albert Einstein, na zona oeste da capital paulista, por recomendação médica.

Por recomendação médica, o Presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares (@juliocasares_SP), dirigiu-se até o Hospital Albert Einstein no início da noite desta sexta-feira (30) para seguir seu tratamento para Covid-19. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 31, 2021