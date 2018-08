Brasileirão 2018: 14 treinadores já deixaram os clubes

Marcos Paquetá, dispensado pelo Botafogo na quarta-feira, foi o último treinador de série A que deixou a função desde o início do Campeonato Brasileiro de 2018. Antes dele, outros dez treinadores foram demitidos até a 16ª rodada do torneio e mais três deixaram os clubes por opção própria: Fábio Carille trocou o Corinthians para o Al Wehda, da Arábia Saudita; Enderson Moreira, deixou o América-MG rumo ao Bahia; e Alberto Valentim saiu do Botafogo para assumir o Pyramids, do Egito.

Apenas oito equipes ainda não trocaram de treinador: Flamengo (Maurício Barbieri), São Paulo (Diego Aguirre), Internacional (Odair Hellmann), Atlético-MG (Thiago Larghi), Grêmio (Renato Gaúcho), Cruzeiro (Mano Menezes), Chapecoense (Gilson Kleina) e Paraná (Rogério Micale). Três dos oitos (Flamengo, Inter e Atlético-MG) são ex-auxiliares, formados no clube.

Os treinadores que deixaram clubes da Séria A:

Nelsinho Baptista – Sport – 24 de abril

Pediu demissão do Sport após a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em que o clube empatou com o Botafogo por 1 a 1. Criticou muito a diretoria do clube antes da saída. – Time estava na 17ª posição, na zona de rebaixamento

Campanha – 2 jogos, 1 empate e 1 derrota; 1 gol pró, 4 gols contra

Marcelo Chamusca – Ceará – 20 de maio

Foi demitido logo após a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em derrota de 2 a 1 para o Vitória. – Time estava na 19ª posição, na zona de rebaixamento

Campanha – 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas; 4 gols pró, 10 gols contra

Fábio Carille – Corinthians – 22 de maio

Não foi demitido, mas deixou o clube após a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no empate em 1 a 1 com o Sport no Recife. Recebeu proposta alta do Al Wehda, da Arábia Saudita, e foi comandar o time do Oriente Médio. – Deixou o clube em 3° no Campeonato Brasileiro

Campanha – 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota; 9 gols pró, 4 gols contra

Zé Ricardo – Vasco – 2 de junho

Sem conseguir um bom desempenho no Vasco, pediu demissão após a nona rodada, em derrota de 2 a 1 para o Botafogo. – Time estava na 12ª posição

Campanha – 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas; 12 gols pró, 12 gols contra

Guto Ferreira – Bahia – 3 de junho

Também foi demitido na nona rodada, após derrota de 2 a 0 para o Grêmio, em Salvador. – Time estava na 18ª posição, na zona de rebaixamento

Campanha – 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas; 6 gols pró, 13 gols contra

Jorginho – Ceará – 4 de junho

Foi o segundo treinador do Ceará demitido. Ficou apenas 15 dias no comando do clube e pediu demissão após três derrotas. Também saiu na nona rodada, após derrota de 1 a 0 para o Cruzeiro em Fortaleza. – Time estava na 20ª posição, na zona de rebaixamento

Campanha – 3 jogos, 3 derrotas; 0 gols pró, 4 gols contra

Abel Braga – Fluminense – 16 de junho

Foi outro treinador a pedir demissão. Fez o pedido logo após a última rodada antes da Copa do Mundo, a 12ª, após perder de 1 a 0 para o Santos no Rio de Janeiro. Justificou que o desgaste foi grande. – Time estava na 12ª posição

Campanha – 12 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas; 14 gols pró, 17 gols contra

Enderson Moreira – América-MG – 16 de junho

Na última rodada antes da parada da Copa do Mundo, se despediu do América-MG com grande campanha, após empate sem gols com a Chapecoense em Belo Horizonte, para assumir o comando do Bahia – Deixou o clube na 13ª colocação

Campanha – 12 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas; 14 gols pró, 18 gols contra

Alberto Valentim – Botafogo – 19 de junho

Durante a Copa do Mundo, deixou o Botafogo para assumir o comando do Pyramids FC, do Egito, clube “novo rico” do futebol brasileiro, que depois trouxe alguns jogadores brasileiros para o elenco. – Deixou o clube na 9ª colocação

Campanha – 12 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas; 16 gols pró, 14 gols contra

Fernando Diniz – Atlético-PR – 25 de junho

Foi demitido durante a parada da Copa do Mundo, no dia da reapresentação da equipe após 11 dias de descanso. O clube estava na zona de rebaixamento. – Time estava na 19ª posição, na zona de rebaixamento

Campanha – 12 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas; 10 gols pró, 15 gols contra

Jair Ventura – Santos – 23 de julho

Após o retorno da Copa do Mundo, foi demitido após o empate em 0 a 0 com a Chapecoense, fora de casa, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. – Time estava na 15ª posição

Campanha – 13 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas; 15 gols pró, 17 gols contra

Roger Machado – Palmeiras – 26 de julho

Caiu na 15ª rodada, após derrota de 1 a 0 para o Fluminense no Rio de Janeiro. Foi o treinador demitido com melhor posição no Campeonato Brasileiro, o sexto lugar.

Campanha – 15 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas; 22 gols pró, 15 gols contra

Vágner Mancini – Vitória – 29 de julho

Desgastado e com resultados ruins, incluindo derrota de 4 a 1 para o Bahia. Deixou o clube após a 16ª rodada, em derrota de 4 a 0 para o Atlético-PR. – Time estava na 13ª posição

Campanha – 16 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 8 derrotas; 19 gols pró, 31 gols contra

Marcos Paquetá – Botafogo – 1° de agosto

Foi o primeiro treinador demitido após um resultado ruim fora do Campeonato Brasileiro. Caiu após derrota de 2 a 1 para o Nacional do Paraguai, na Copa Sul-americana. Tinha assumido o clube após saída de Alberto Valentim para o Pyramids, do Egito. – Time estava em 11° no Campeonato Brasileiro

Campanha – 4 jogos, 1 vitória, 3 derrotas; 1 gol pró, 7 gols contra