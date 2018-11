Brasil x Uruguai: como assistir ao amistoso da seleção

O Brasil enfrenta o Uruguai nesta sexta-feira, 16, às 18h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em partida amistosa. O jogo será transmitido em canal aberto pela TV Globo e em canal fechado pelo SporTV.

A seleção brasileira fará o quinto amistoso depois da eliminação para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo. De lá para cá, a equipe venceu os Estados Unidos, El Salvador, Arábia Saudita e Argentina. O desafio desta sexta é contra a tradicional seleção uruguaia dos atacantes Edinson Cavani e Luís Suárez.

O técnico Tite não terá Casemiro e Marcelo, do Real Madrid, e Philippe Coutinho, do Barcelona, todos eles ainda se recuperam de lesão e foram cortados. Os substitutos serão Rafinha Alcântara, do Barcelona, Alex Sandro, da Juventus, e Renato Augusto, do Beijing Guoan, da China.

Outra novidade na seleção brasileira foi a convocação do volante Allan, do Napoli, que quase integrou a seleção italiana e poderá estrear com a camisa verde e amarela. Tite optou, também, por não convocar jogadores que atuam em clubes brasileiros, para não interferir na reta final do campeonato nacional. Apenas o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, foi convocado, porque a equipe mineira não briga por mais nada no Brasileirão.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Wallace, Arthur e Renato Augusto; Douglas Costa, Neymar e Roberto Firmino.

Técnico: Tite

Uruguai: Martin Campaña; Mathias Suárez, Martín Cáceres, Emiliano Velázquez e Diego Laxalt; Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Betancur e Carlos Sánchez; Edinson Cavani e Luis Suárez.

Técnico: Óscar Tabárez