Brasil x Peru, Euro e Brasileirão, como assistir aos jogos desta quinta

A agenda do futebol segue a todo vapor. Nesta quinta-feira, 17, a seleção brasileira volta a campo pela Copa América, contra o Peru, no Estádio Nilton Santos. A bola está marcada para rolar às 21h e o torcedor poderá acompanhar o duelo pelo SBT, em TV aberta, e pelo canal a cabo ESPN Brasil.

O Brasil vem de vitória na estreia da competição, um 3 a 0 tranquilo sobre a Venezuela, com gols de Marquinhos, Neymar e Gabriel Barbosa. O Peru, por outro lado, estreia no torneio, tendo em vista que folgou na primeira rodada do grupo com cinco participantes.

Também pela Copa América, Colômbia e Venezuela se enfrentam às 18h no Olímpico, em Goiânia. O embate coloca em jogo a possibilidade da seleção colombiana embalar duas vitórias consecutivas, ou da Venezuela encaixar seus primeiros pontos na competição. A transmissão do jogo fica por conta da Fox Sports.

Válido pela segunda rodada do grupo C da Eurocopa, o jogo Ucrânia x Macedônia do Norte abre o dia. Às 10h, na Arena Nationala, em Bucareste, os dois times se enfrentam em busca dos primeiros pontos na edição do torneio. A partida será transmitida pelo SporTV.

Mais tarde, às 13h, Dinamarca e Bélgica se enfrentam pelo grupo B da Euro. Em casa, no Parken Stadium, a seleção dinamarquesa volta a campo após o susto com o meia Christian Eriksen, que será homenageado nesta tarde, dias após sofrer um ataque cardíaco em campo. O jogo poderá ser acompanhado pelo SporTV.

O embate coloca a favorita Bélgica na possibilidade de marcar seu sexto ponto na fase de grupos e praticamente cravar a classificação. Por outro lado, a Dinamarca precisa vencer para continuar na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Fechando o dia da competição europeia, Holanda e Áustria jogam, às 16h, na Johan Cruyff Arena. O jogo vale a “mão nas oitavas de final” para quem vencer e poderá ser acompanhado no SporTV. Ambas as equipes venceram na estreia. Assim, o confronto promete um nível de exigência maior. Do lado holandês, as esperanças estão na dupla de ataque Wout Weghorst e Memphis Depay. Para os austríacos, o astro David Alaba é a referência técnica.

Brasileirão

Pelo Campeonato Brasileiro, a rodada começa logo cedo, às 16h. No Independência, em Belo Horizonte, América Mineiro e Cuiabá se encaram, com transmissão do Premiere. No mesmo horário, Ceará e Bahia repetem a final da Copa do Nordeste deste ano, no Castelão, com transmissão do canal pago TNT e do pay-per-view Premiere.

Mais tarde, às 19h, duas partidas acontecem com transmissão apenas do Premiere. São essas, Atlético Goianiense e Fortaleza, no Antônio Accioly, e Fluminense e Santos, no Maracanã. Ao mesmo tempo, Sport e Grêmio duelam na Ilha do Retiro, em Recife, com transmissão, além do Premiere, do SporTV.