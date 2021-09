Brasil x Peru e mais Eliminatórias: como assistir aos jogos desta quinta

Após o conturbado e suspenso jogo entre Brasil e Argentina, interrompido no último domingo, 5, com pouco menos de seis minutos do primeiro tempo por agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), as seleções voltam a campo contra outros adversários. Líderes das Eliminatórias da Copa de 2022, ambos jogarão em suas respectivas casas, podendo aumentar as chances de classificação para o mundial nesta quinta-feira, 9.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

A rodada da competição tem início às 19h30, com dois jogos simultâneos. Em Montevidéu, o Uruguai recebe o Equador, em confronto direto pela terceira colocação. A transmissão será do SporTV. Ao mesmo tempo, o Paraguai enfrenta, em Assunção, a Venezuela, podendo assumir a quinta posição. A partida pode ser assistida o no SporTV 5.

Em sequência, às 20h, Colômbia e Chile jogam em busca de uma situação mais favorável rumo à Copa. O jogo será disputado no Metropolitano, de Barranquilla, com transmissão do SporTV 4. Pouco depois, a bola rola para Argentina e Bolívia. Invicto no torneio, o time argentino pode alargar a distância para os adversários, jogando no Monumental de Nuñez. A transmissão será do SporTV 2.

Para fechar o dia, o Brasil recebe, na Arena Pernambuco, às 21h30, o Peru. Com 100% de aproveitamento nas eliminatórias, a seleção brasileira busca manter o aproveitamento contra um rival frequente. Desde 2019, as seleções se enfrentaram seis vezes, com todas as vitórias favoráveis aos brasileiros e um saldo de 18 gols marcados e três sofridos. A partida será transmitida pela Globo e pelo SporTV.