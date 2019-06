Brasil x Bolívia: árbitro argentino apitará abertura da Copa América

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta terça-feira, 11, que o o árbitro da estreia da seleção brasileira na Copa América, nesta sexta, às 21h30, contra a Bolívia, no Morumbi, será o argentino Nestor Pitana, que apitou a abertura e a final da última Copa do Mundo, na Rússia. Seus assistentes serão os também argentinos Hernán Maidana e Juan Belatti.

Pitana, de 43 anos, está no quadro de árbitros da Fifa desde 2010 e tem duas Copas no currículo. No Mundial do Brasil, em 2014, trabalhou em quatro partidas. Já na Rússia, no ano passado, ele atuou em cinco compromissos. O árbitro também trabalhou na Copa América do Chile, em 2015.

A arbitragem brasileira terá como representantes na Copa América o paulista Raphael Claus, o goiano Wilton Pereira de Sampaio e o gaúcho Anderson Daronco.