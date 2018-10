Brasil x Argentina: clássico sem Messi vale taça na Arábia Saudita

Brasil e Argentina, protagonistas do maior clássico do futebol sul-americano, se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 15h (de Brasília), em Jeddah, na Arábia Saudita. Apesar de se tratar de um amistoso e estar esvaziado pela ausência de Lionel Messi, que pediu dispensa, o jogo vale a taça do Superclássico das Américas e, em caso de empate, será decidido nos pênaltis.

Amigo íntimo de Messi, Neymar lamentou o desfalque do ex-companheiro de Barcelona. “Para quem é amante de futebol, ter Messi fora de um jogo como esse é ruim, mas para nós, é bom. Sempre ressaltamos a qualidade da Argentina. É um jogo muito difícil, temos de fazer nosso papel e é sempre gostoso de jogar. Favoritismo não existe”, disse Neymar em entrevista coletiva na véspera.

O camisa 10 do Brasil destacou, no entanto, a presença de outro craque adversário: Paulo Dybala, da Juventus. “As duas seleções têm jogadores de sobra. Hoje a Argentina está com Dybala, que é um jogador que gosto muito, precisamos estar ligados.” O técnico Tite, que costuma adiantar a escalação da equipe, desta vez adotou mistério, mas algumas alterações estão garantidas.

O goleiro Ederson, o lateral Fabinho e o zagueiro Pablo, titulares na vitória por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita na última sexta-feira, darão lugares a Alisson, Danilo e Miranda. Outras duas mudanças prováveis são as entradas de Filipe Luís na ala esquerda e de Roberto Firmino no ataque, o que deverá provocar as saídas de Alex Sandro e Gabriel Jesus. O volante Arthur, do Barcelona, também pode pintar como titular na vaga de Fred.

No lado argentino, o técnico interino Lionel Scaloni mais uma vez não pôde contar com o xará Lionel Messi. O craque do Barcelona pediu para não ser mais convocado em 2018 e por isso ficou de fora dos jogos anteriores, contra Guatemala, Colômbia e Iraque. Além de Messi, também não foram convocados outros atletas experientes como Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (AC Milan) e Ángel Di María (PSG).

“Cada vez que a Argentina joga, tem que ganhar, e quando a partida é contra o Brasil, mesmo sendo amistosa, também tem que ganhar e mostrar seu jogo, que é o que vem pedindo o técnico. Temos aqui um grupo de jogadores novos e vamos tentar fazer o melhor para a seleção”, afirmou o goleiro Sergio Romero, um dos poucos veteranos remanescentes.

Prováveis escalações

Argentina: Sergio Romero; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Giovani Lo Celso; Mauro Icardi, Paulo Dybala e Ángel Correa (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luís; Casemiro; Fred (Arthur), Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Roberto Firmino. Técnico: Tite.

1. copa-do-mundo-de-1982-28-original.jpeg zoom_out_map 1 /24 Diego Maradona, da Argentina, disputando lance com Zico, do Brasil, durante jogo da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Sarriá (J. B. Scalco/VEJA)

2. Brasil x Argentina zoom_out_map 2 /24 Ronaldo Fenômeno durante o jogo do Brasil contra a Argentina (3X1), partida válida pelas eliminatórias da Copa da Alemanha de 2006. (Jorge Gontijo/Dedoc)

3. Estreia de Pelé pela seleção brasileira em 1957 zoom_out_map 3 /24 No dia 7 de julho de 1957, Pelé entrou em campo pela primeira vez vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A partida contra a Argentina e válida pela Copa Roca, o atual Superclássico das Américas, foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, com um público de 80 mil pessoas (Arquivo Nacional/Reprodução) No dia 7 de julho de 1957, Pelé entrou em campo pela primeira vez vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A partida contra a Argentina e válida pela Copa Roca, o atual Superclássico das Américas, foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, com um público de 80 mil pessoas

4. Rivaldo, do Brasil, no jogo contra a Argentina. zoom_out_map 4 /24 Rivaldo supera marcação de Sorín e marca em vitória brasileira em Porto Alegre, em 1999 (Edison Vara/Placar)

5. alx_82521472_original.jpeg zoom_out_map 5 /24 Riquelme conversa com Ronaldinho Gaúcho na premiação da Olimpíada de Pequim, em 2008. Argentina foi ouro e Brasil bronze (Alexander Hassenstein/Getty Images) Riquelme conversa com Ronaldinho Gaúcho na premiação da Olimpíada de Pequim, em 2008. Argentina foi ouro e Brasil bronze

6. Careca, do Brasil e Maradona, da Argentina durante o jogo entre Brasil 0 x 1 Argentina, partida válida pela Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Delle Alpi zoom_out_map 6 /24 Careca, do Brasil e Maradona, da Argentina durante o jogo entre Brasil 0 x 1 Argentina, partida válida pela Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Delle Alpi. (Pedro Martinelli/VEJA) Maradona

7. alx_esporte-futebol-argentina-brasil-20151113-001_original.jpeg zoom_out_map 7 /24 Neymar disputa jogada com o argentino Facundo Roncaglia (Eitan Abramovich/AFP)

8. esporte-futebol-copa-1978-78-20140201-13-original.jpeg zoom_out_map 8 /24 Jogadores do Brasil batendo falta no jogo contra a Argentina, na Copa do Mundo de 1978 (Carlos Namba/VEJA) Brasil bate falta no jogo contra a Argentina, na Copa do Mundo de 1978

9. esporte-futebol-copa-1978-78-20140201-10-original.jpeg zoom_out_map 9 /24 Chicão, da seleção Brasileira durante jogo entre Brasil 0 x 0 Argentina, partida válida pela Copa de Mundo de 1978 (J. B. Scalco/VEJA) Chicão, da seleção brasileira, durante jogo entre Brasil e Argentina na Copa de Mundo de 1978

10. copa-do-mundo-de-1982-14-original.jpeg zoom_out_map 10 /24 Falcão, do Brasil e Barbas, da Argentina durante jogo entre Brasil 3 x 1 Argentina, partida válida pela Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Sarriá (J. B. Scalco/VEJA)

11. ronaldinho-gaucho-messi20101117-0004-original.jpeg zoom_out_map 11 /24 Ronaldinho Gaúcho em jogo da seleção brasileira contra a Argentina (AFP/VEJA) Ronaldinho Gaúcho em jogo da seleção brasileira contra a Argentina

12. amistoso-brasil-argentina-20120609-03-original.jpeg zoom_out_map 12 /24 Neymar e Messi durante amistoso entre Brasil e Argentina (Gary Hershorn/Reuters/VEJA)

13. copa-do-mundo-de-1982-08-original.jpeg zoom_out_map 13 /24 Ardiles, da Argentina, e Eder, no Brasil, na Copa do Mundo de 1982 (J. B. Scalco/VEJA)

14. amistoso-brasil-argentina-20120609-07-original.jpeg zoom_out_map 14 /24 Lionel Messi comemora durante amistoso entre Brasil e Argentina (Emmanuel Dunand/AFP/VEJA)

15. socrates-selecao-brasileira-copa-1982-02-original.jpeg zoom_out_map 15 /24 Sócrates durante jogo contra a Argentina na Copa do Mundo da Espanha, 1982 (J. B. Scalco/VEJA) Sócrates durante jogo contra a Argentina na Copa do Mundo da Espanha, 1982

16. neymar-messi-amistoso-brasil-argentina-original.jpeg zoom_out_map 16 /24 Messi e Neymar no amistoso entre Brasil e Argentina, em 2010 (veja.com/VEJA) Messi e Neymar no amistoso entre Brasil e Argentina, em 2010: o único duelo entre os dois até hoje

17. O Brasil na Copa das Confederações zoom_out_map 17 /24 Adriano comemora gol na vitória sobre a Argentina na final da Copa das Confederações de 2005 na Alemanha (Ben Radford/Getty Images) Adriano comemora gol na vitória sobre a Argentina na final da Copa das Confederações de 2005 na Alemanha

18. alx_esporte-futebol-argentina-brasil-20151113-006_original.jpeg zoom_out_map 18 /24 Lucas Lima do Brasil comemora gol de empate na partida contra a Argentina (Eitan Abramovich/AFP)

19. Brasil x Argentina: amistoso da seleção brasileira na Austrália zoom_out_map 19 /24 Paulinho e Di Maria se confrontam durante amistoso entre as seleções brasileira e argentina, em Melbourne, Austrália - 09/06/2017 (Jason Reed/Reuters) Paulinho e Di Maria se confrontam durante amistoso entre as seleções brasileira e argentina, em Melbourne, Austrália - 09/06/2017

20. Alex, do Brasil, num lance de jogo contra Simeone, da Argentina, durante a partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, no Estádio do Morumbi. zoom_out_map 20 /24 Alex, do Brasil, num lance de jogo contra Simeone, da Argentina, durante a partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, no Estádio do Morumbi. (Robson Fernandjes/Estadão Conteúdo) ROBSON FERNANDJES

21. Jogo do Brasil contra a Argentina, pela Copa América, no Maracanã. 12/07/1989. zoom_out_map 21 /24 Jogo do Brasil contra a Argentina, pela Copa América, no Maracanã. 12/07/1989. (Marco Antonio Cavalcanti/Placar) MARCO ANTONIO CAVALCANTI

22. Kempes, da Argentina, disputa a bola com Dirceu, do Brasil, no jogo pela Copa de Mundo de 1978. zoom_out_map 22 /24 Kempes, da Argentina, disputa a bola com Dirceu, do Brasil, no jogo pela Copa de Mundo de 1978. (Lemyr Martins/Placar) LEMYR MARTINS

23. Brasil e Argentina zoom_out_map 23 /24 Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. As estrelas da seleção em 2016 (Ricardo Botelho/Brazil Photo Press/Folhapress) Philippe Coutinho

24. Brasil e Argentina durante a Copa America 2004 zoom_out_map 24/24 Brasil e Argentina durante a Copa America 2004 (Omar Torres/AFP) Brasil e Argentina durante a Copa America 2004

(com AFP e Estadão Conteúdo)