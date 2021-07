Seleção olímpica vira jogo e goleia no último teste antes de Tóquio

No último amistoso antes do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o seleção brasileira masculina bateu os Emirados Árabes Unidos por 5 a 2, nesta quinta-feira, 15, em Belgrado, na Sérvia. Com Daniel Alves como capitão, o atual campeão olímpico apresentou fragilidades, mas deslanchou nos minutos finais e venceu, de virada.

O jogo serviu mais para dar ritmo de jogo ao time, que sofreu mais do que o esperado. Aos 21 minutos, o zagueiro Nino marcou contra e a seleção brasileira precisou correr atrás do resultado. Com muitos erros e pouco volume, o empate foi conquistado apenas no fim da primeira etapa, com gol de cabeça do zagueiro Diego Carlos, após escanteio.

Para a segunda etapa, o treinador André Jardine reservou testes e o time mostrou uma postura diferente. Dominante, o Brasil ainda sofreu um revés, com o gol de Abdalla Alnaqbi. Porém, com a entrada de novas peças, o Brasil virou a partida e transformou o placar em goleada. Os gols brasileiros do segundo tempo foram marcados por Reinier, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha, duas vezes.

O Brasil estreia na Olimpíada no próximo dia 22, quinta-feira, contra a Alemanha, às 5h30.