Brasil vence Uruguai em Montevidéu e mantém 100% de aproveitamento

A seleção brasileira manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022 ao bater o Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu, na noite desta terça-feira, 17. Arthur e Richarlison marcaram os gols do quarto triunfo brasileiro na competição.

As duas equipes entraram desfalcadas de importantes atletas no clássico sul-americano no Estádio Centenário: Neymar, lesionado, e Casemiro, com coronavírus, pelo Brasil; e Luis Suárez e o lateral palmeirense Matías Viña, que testaram positivo para a Covid-19.

Sem vencer o Brasil desde 2001, o Uruguai começou bem a partida e mandou um bola no travessão em chute forte de Darwin Núñez. O Brasil, porém, chegou ao primeiro gol em chute de Arthur que desviou na zaga, sem chances para o goleiro Martín Campana. Já no fim da primeira etapa, em jogada ensaiada de escanteio, Renan Lodi deu belo cruzamento e Richarlison completou, de cabeça.

A seleção brasileira seguiu sem sustos na segunda etapa e a situação ficou ainda mais tranquila depois que Edinson Cavani foi expulso, com auxílio do VAR, após pisão em Richarlison. O Uruguai ainda teve um gol de Martín Cáceres anulado por impedimento e manteve o longo jejum diante do Brasil.

O time dirigido por Tite lidera as Eliminatórias com 12 pontos em quatro jogos. O Equador, que goleou a Colômbia por 6 a 1 é o segundo com 9 pontos. A Argentina, com 7, ainda joga na rodada diante do Peru, em Lima.