Quando será o próximo jogo do Brasil, contra o México, na Copa

No próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo, a seleção enfrentará o México. O confronto será na segunda-feira, 2, às 11 horas, na cidade de Samara.

A seleção brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0, no jogo decisivo pela classificação no Grupo E, na tarde de quarta-feira, e se classificou para as oitavas com 7 pontos. Os gols da partida foram marcados por Paulinho (35 minutos do 1º tempo) e Thiago Silva (22 minutos do 2º tempo).

No outro jogo do grupo, Suíça e Costa Rica empataram por 2 a 2. O resultado levou a seleção europeia aos cinco pontos, o que a garantiu na segunda posição do grupo. Nas oitavas de final, a seleção treinada por Vladimir Petkovic enfrentará a Suécia, que venceu o México por 3 a 0, na terça-feira, 3, em São Petesburgo.

Marcelo não preocupa

O lateral-esquerdo Marcelo, titular absoluto da seleção e do Real Madrid, deixou o campo aos 9 minutos do primeiro tempo. Desolado e mancando, foi para os vestiários, amparado pelo médico Rodrigo Lasmar. Em seu Twitter, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que o jogador teve um espasmo na coluna, mas passa bem.