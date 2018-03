Brasil vence Rússia por 3 a 0 no estádio da final da Copa

A seleção brasileira fez seu primeiro jogo em 2018 no estádio Luzhinki, sede da abertura e final do Mundial deste ano, em Moscou. Contra a Rússia, em preparação para a Copa do Mundo, o time comandado por Tite, sem Neymar, com lesão no quinto metatarso do pé direito, venceu por 3 a 0, com gols no segundo tempo.

O primeiro tempo teve o Brasil no controle, com 73% de posse de bola e finalizando mais a gol que o time russo (7 a 2), mas com pouco perigo. A melhor chance foi aos quatro minutos, quando Gabriel Jesus recebeu lançamento de Daniel Alves, mas bateu fraco e goleiro Igor Akinfeev defendeu com os pés.

O time russo melhorou e, aos 31, criou sua melhor chance após Daniel Alves perder a bola para um adversário no meio de campo. Fyodor Smolov finalizou forte na entrada da área, e o goleiro Alisson rebateu para escanteio. Aos 36, Smolov fez boa triangulação com a bola e Miranchuk recebeu na pequena área, mas chutou por cima do gol.

No segundo tempo, o goleiro russo Akinfeev começou como a grande estrela. No primeiro minuto, o Brasil fez boa troca de passes no campo ofensivo, Douglas Costa avançou pela esquerda e inverteu para Willian, que rolou para o meio Paulinho bateu rasteiro, mas parou no goleiro. Na sobra, Coutinho chutou por cima do gol.

Aos seis, Willian finalizou na entrada da área, a bola desviou na defesa e o goleiro russo defendeu no susto, de rosto, colocando para escanteio. No lance seguinte, no entanto, o Brasil chegou ao primeiro gol: após bola cruzada para a área, Thiago Silva cabeceou forte no canto e Akinfeev rebateu nos pés de Miranda, que chutou alto e marcou.

O Brasil seguiu pressionando. Aos 14, Coutinho passou por dois marcadores e chutou rasteiro. Paulinho, na pequena área, chutou errado, em cima do goleiro. Dois minutos depois, o volante brasileiro recebeu na área e foi puxado por Golovin. Na cobrança de pênalti, Coutinho marcou.

Aos 21, Willian fez grande jogada e cruzou na cabeça de Paulinho, que mais uma vez apareceu bastante dentro da área adversária, e fez o terceiro. A melhor chance russa foi aos 31. Daniel Alves afastou mal e Dzagoev tentou encobrir Alisson. Thiago Silva desviou de cabeça e mandou na trave. O ataque russo ainda conseguiu recuperar a bola, mas a defesa brasileira afastou.

Tite testou boa parte dos jogadores convocados: Fagner, Geromel, Taison, Renato Augusto, Fred e Roberto Firmino tiveram chances no segundo tempo. Thiago Silva e Douglas Costa, normalmente reservas, substituíram Marquinhos e Neymar no time titular.

Na terça-feira, às 15h45 (de Brasília) o Brasil faz mais um amistoso, contra a Alemanha, em Berlim, o último compromisso antes da divulgação da lista com os 23 convocados para a Copa do Mundo, em 1° de maio.