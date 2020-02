Brasil vence Argentina e se classifica para os Jogos de Tóquio-2020

A seleção brasileira sub-23 garantiu sua classificou para os Jogos Tóquio-2020 ao vencer a Argentina por 3 a 0 neste domingo,10, e ficar com a última vaga da América do Sul nas Olimpíadas, onde buscará reconquistar a medalha de ouro alcançada há quatro anos no Rio.

Brasileiros e argentinos serão os representantes regionais no evento, depois que a albiceleste foi coroada campeã do Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, realizado na Colômbia, e ficou com a outra vaga.

A seleção comandada por André Jardine conquistou os três pontos, o que a colocou na segunda posição na classificação final, com gols de Paulinho, aos 12 minutos, e dois de Matheus Cunha, aos 29 e 54.

Cunha, recém contratado pelo Hertha Berlim, terminou como artilheiro do torneio, com cinco gols.

O Brasil acabou com a invencibilidade e a sequência de seis vitórias seguidas dos argentinos, que já haviam conquistado o título do torneio pela quinta vez, no estádio Alfonso López em Bucaramanga, na Colômbia.

Os brasileiros, que encerraram a participação invictos, com cinco vitórias e dois empates, não tiveram muitos problemas para vencer os campeões, que entraram em campo sem quatro de seus titulares.

A Argentina ficou com seis pontos, o Brasil com cinco, o Uruguai terminou em terceiro com quatro e a Colômbia ficou na lanterna com apenas um ponto.

Essa será a 13ª participação do Brasil em Jogos Olímpicos, onde já conquistou um ouro, três pratas e dois bronzes.

Já a Argentina vai competir pela nona vez em busca de sua terceira medalha de ouro após as conquistadas em Atenas-2004 e Pequim-2008.

(com AFP)