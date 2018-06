Brasil vence a Argentina e torna-se pentacampeão Mundial de Futebol de 5

O Brasil venceu a Argentina por 2 a 0 e se tornou pentacampeão do mundo de Futebol de 5 (para cegos), em partida disputada neste domingo, em Madri, na Espanha. Além do título, a seleção brasileira garantiu vaga nos Jogos Paralímpicos de 2020, que vai ser sediado em Tóquio, no Japão.

Os gols da partida foram marcados por Nonato e Ricardinho, que jogou com o nariz quebrado por causa de um choque involuntário com um atleta da China, na semifinal. “Mesmo com ele no sacrifício, conseguimos vencer”, exaltou o treinador Fábio Vasconcelos, que limitou os minutos em quadra do ala por causa da lesão.

A seleção brasileira chegou ao quinto título em sete edições do torneio. Venceu em Madri (2018), Tóquio (2014), Hereford (2010), Jerez de la Frontera (2000) e Paulínia (1998). Os únicos reveses aconteceram em Buenos Aires (2006), quando foi vice, e no Rio de Janeiro (2002), ano em que terminou a competição em terceiro lugar.

A partida foi a 20ª final de campeonato entre os dois países, com 17 vitórias brasileiras. A Argentina ganhou apenas na decisão do Mundial de 2006 e nas edições de 2005 e 2017 da Copa América e em todas as demais acabou derrotada. No histórico geral, dos 48 encontros entre os países: o Brasil ganhou 24, empatou 19 e perdeu cinco.