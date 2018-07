A Fifa abriu espaço em seu site para que os fãs de futebol elegessem a seleção da Copa do Mundo da Rússia. Na votação, três brasileiros ficaram entre os melhores. O zagueiro Thiago Silva, o lateral-esquerdo Marcelo e o meia Philippe Coutinho foram escolhidos na equipe.

O time foi eleito com quatro defensores, três meias e três atacantes, além do goleiro. O mais votado foi o meia Luka Modric, justamente o Bola de Ouro da Fifa, com 65.177 votos, presente em 50,5% dos times dos torcedores. Coutinho foi o segundo mais votado, com 59.093 votos. O Bola de Ouro da Fifa, Cristiano Ronaldo, com quatro gols na Copa, também entrou no time.

Para serem eleitos, os jogadores precisariam de ao menos três jogos. Cada torcedor poderia escolher no máximo três jogadores de um mesmo time. O torcedor que acertasse os onze jogadores eleitos no final ganharia prêmios da Fifa. 129.060 times foram escolhidos.

Veja abaixo qual foi a seleção da Fifa vencedora:

GOLEIRO

Thibaut Courtois (Bélgica) – 28.190 votos

DEFENSORES

Raphael Varane – 41.897 votos

Thiago Silva (Brasil) – 37.017 votos

Diego Godín (Uruguai) – 33.050 votos

Marcelo (Brasil) – 22.874 votos

MEIAS

Luka Modric (Croácia) – 65.177 votos

Philippe Coutinho (Brasil) – 59,.093 votos

Kevin De Bruyne (Bélgica) – 40.728 votos

ATACANTES

Kylian Mbappé (Bélgica) – 54.325 votos

Harry Kane (Inglaterra) – 47.139 votos

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 31.971 votos