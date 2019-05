Brasil se candidata para sediar Copa do Mundo feminina de 2023

A Fifa recebeu um número recorde de pedidos de países interessados em sediar a Copa do Mundo de futebol feminino de 2023, informou a entidade nesta terça-feira, 19. Foram nove propostas enviadas para a entidade, entre elas a do Brasil. Todas as candidaturas são de países que nunca sediaram o torneio. Há candidatos da América do Sul, Ásia, Oceania e África.

Depois de convidar todas as federações a expressar o interesse em sediar o evento, a organização recebeu pedidos de Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Colômbia, Japão, Nova Zelândia, África do Sul e Coreia do Sul, que anunciou seu interesse em uma candidatura conjunta com a Coreia do Norte.

A Fifa informou que será realizado um processo de seleção “justo e transparente”, além de buscar nas candidaturas um compromisso concreto com a sustentabilidade e os direitos humanos.

Em sete Mundiais femininos disputados, cinco países foram sede. China (1991 e 2007), Suécia (1995), Estados Unidos (1999 e 2003), Alemanha (2011) e Canadá (2015). Neste ano, a França sediará o torneio, que será disputado na Europa pela terceira vez.