Brasil registra a maior audiência do mundo para a final da Copa feminina

Tetracampeões do mundo, os Estados Unidos saíram derrotados da Copa do Mundo de futebol feminino em apenas um quesito: a audiência. Nesta terça-feira, a Fifa divulgou o número de telespectadores ao redor do globo para a final vencida pelas americanas. A vitória de 2 a 0 sobre a seleção holandesa foi assistida por 19,9 milhões de brasileiros ligados na TV Globo ou em seu canal por assinatura SporTV – os dados oficiais não incluíram os telespectadores que acompanharam o jogo pela TV Bandeirantes, que também transmitiu a decisão. Mesmo assim, o público televisivo do país foi maior do que aquele registrado em solo americano: 15,2 milhões de espectadores ligados nos canais Fox e Telemundo.

Mas esse não foi o recorde de audiência do torneio. O jogo de oitavas de final entre a seleção brasileira e o time da França, no último dia 23, registrou o maior número de telespectadores da história do futebol feminino: foram 59 milhões em todo o planeta. E, mais uma vez, o público brasileiro contribuiu para o volume histórico: somente em solo brasileiro foram 35 milhões de pessoas em frente à televisão na vitória das francesas na prorrogação por 2 a 1.