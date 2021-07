Brasil pega a Alemanha no futebol masculino: o que ver nos Jogos de Tóquio

Os Jogos Olímpicos de Tóquio já começam a engrenar, apesar da ausência de torcida nos estádios e ginásios. Nesta quinta-feira, 22, o futebol masculino será a principal atração, com a estreia do Brasil diante da Alemanha, em Yokohama, às 8h30 (de Brasília). Além disso, o dia contará com duelos no softbol e partidas de tiro, tiro com arco, remo e hipismo.

Em razão do fuso horário (a metrópole asiática está 12 horas à frente de Brasília), as competições começarão sempre durante à noite brasileira e se encerrarão nas manhãs seguintes, entre 21h e 9h, aproximadamente. VEJA fará uma cobertura especial e, diariamente, divulgará a agenda dos principais eventos da noite.

A Olimpíada de Tóquio será transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

Para o torcedor brasileiro, a grande atração é mesmo a estreia da seleção de futebol. O jogo contra a Alemanha é uma reedição da última final, na Rio-2016, vencida pelos brasileiros pela primeira vez. Curiosamente, a partida será disputada no mesmo palco da final da Copa do Mundo de 2002, quando a equipe canarinho também bateu a seleção alemã e ficou com o título.

Outros brasileiros estarão em ação. O carioca Lucas Verthein disputará o remo skiff simples, pela fase classificatória. O atleta de 23 anos é uma das apostas do Time Brasil para medalhar em Tóquio. Pelo tiro com arco feminino, a brasileira Ane Marcelle dos Santos disputa, às 21h, a fase de ranqueamento e tem real ambição de subir no podium no final da competição.

Confira a agenda desta quinta-feira (horários de Brasília):

Softbol feminino:

0h – México x Japão

3h – Itália x Austrália

Futebol masculino:

4h30 – Egito x Espanha

5h – Nova Zelândia x Coreia do Sul

5h – México x França

5h30 – Costa do Marfim x Arábia Saudita

7h30 – Argentina x Austrália

8h – Honduras x Romênia

8h – Japão x África do Sul

8h30 – Brasil x Alemanha

Remo:

20h30 – Lucas Verthein (skiff simples masculino)

Tiro com arco:

21h – Ane Marcelle dos Santos (individual feminino)