O Brasil ficou no 1 a 1 contra a Suíça em sua estreia na Copa do Mundo da Rússia. Para ser campeão ao final do torneio, a seleção terá agora de quebrar uma escrita: nunca levou o título do torneio após ter empatado no jogo inaugural.

Em apenas duas vezes, nas 20 edições anteriores da Copa, o Brasil empatou na estreia: em 1974, na Alemanha – terminou em quarto lugar ao final da competição -, e em 1978, na Argentina, quando ficou na terceira colocação.

Em 1974, o país defendia o título conquistado em 1970, mas a caminhada para o tetra se mostrou difícil logo na fase de grupos. Nas duas primeiras partidas, contra Iugoslávia e Escócia, dois empates em 0 a 0. Depois, bateu o estreante Zaire (3 a 0) e se classificou.

A situação se repetiu quatro anos depois, na Copa da Argentina, quando a seleção treinada por Cláudio Coutinho empatou contra a Suécia (1 a 1) e Espanha (0 a 0). Depois, venceu a Áustria por 1 a 0 e avançou à próxima fase.

Nas cinco vezes em que foi campeão, o Brasil estreou com vitórias: 3 a 0 sobre a Áustria (1958), 2 a 1 sobre a Espanha (1962), 4 a 1 na Tchecoslováquia (1970), 2 a 0 na Rússia (1994) e 2 a 1 na Turquia (2002).