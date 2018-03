Brasil jogará todo de azul contra a Rússia; confira escalação

A seleção brasileira disputará nesta sexta-feira, a partir das 13h (de Brasília), um amistoso contra a Rússia, no estádio Luzhniki, em Moscou, palco da abertura e da final da Copa do Mundo de 2018, na reta final de preparação para o torneio. O time brasileiro terá mudanças no uniforme, na escalação e no dono da faixa de capitão.

Uma reunião da organização na manhã desta quinta-feira, definiu os uniformes da partida: o Brasil vestirá seu nova camisa reserva, azul, enquanto a equipe anfitriã jogará de branco. Alisson, que foi escolhido o capitão do time para a partida, vestirá camisa preta, enquanto Igor Akinfeev, o também goleiro e capitão da Rússia, terá um uniforme verde musgo, com listras horizontais.

No treino da manhã, no Luzhniki, o técnico Tite confirmou o seguinte time titular: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Coutinho; Willian, Douglas Costa e Gabriel Jesus.

Renato Augusto, portanto, perdeu vaga no meio-campo para Willian, que vive boa fase no Chelsea. O zagueiro Thiago Silva ganhará nova chance, na vaga de Marquinhos, ao lado de Miranda, e Douglas Costa, da Juventus, será o substituto de Neymar, no lado esquerdo do ataque.