Brasil joga por classificação contra a Itália na Copa do Mundo feminina

Com Marta, mas sem Formiga, o Brasil joga pela classificação na Copa do Mundo feminina contra a Itália, líder do Grupo C, nesta terça-feira, 18, às 16 horas (de Brasília), em Valenciennes. Um empate garante o Brasil nas oitavas de final, mas a classificação pode vir até com uma derrota, dependendo da combinação de resultados nos outros grupos. A partida será transmitida pela TV aberta nos canais Bandeirantes e Globo, e na TV fechada, pelo canal SporTV.

No mesmo horário da partida do Brasil, a Austrália encara a Jamaica, última colocada da chave, e deve confirmar sua classificação. A seleção brasileira pode ser primeira do grupo se vencer a Itália por dois ou mais gols de diferença e se as australianas não golearem suas adversárias. O empate deixa o Brasil como uma das melhores terceira colocadas, enquanto uma nova derrota levará a classificação para o saldo de gols.

Marta será titular, como foi na partida contra a Austrália, mas não garantiu que permanecerá em campo o jogo inteiro. Tudo vai depender de sua condição física, já que ela vem de lesão nas últimas semanas. Na última partida ela atuou por apenas 45 minutos.

Para o lugar de Formiga, que está suspensa, Vadão confirmou a meia Andressinha. Assim, Thaisa jogar.