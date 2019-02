Brasil joga contra a Argentina em novembro, pelas Eliminatórias

O sorteio das Eliminatórias para a Copa do Mundo, em todos os continentes, acontecem neste sábado (25). Contudo, um duelo já está definido. Argentina x Brasil, na casa do rival, acontece em novembro deste ano.

As Eliminatórias sul-americanas acontecem em pontos corridos, com todos contra todos em partidas de ida e volta. Como são dez equipes, a classificatória terá 18 rodadas. Em tabela prévia divulgada pela Fifa, as seleções são representadas por números. Assim, a tabela aparece com Time 1, Time 2, até Time 10.

Apesar de não se saber qual seleção é cada um dos números, a tabela já está pronta. Assim, o sorteio só servirá para definir qual time é qual.

Contudo, assim como acontece na Copa América, algumas seleções são direcionadas. Assim, Argentina e Brasil já têm definidos suas posições. A Argentina é o Time 4, enquanto o Brasil é o Time 5. Assim, está definido que as equipes enfrentar-se-ão na terceira rodada. E o jogo da terceira rodada acontece na casa do time 4, ou seja, a Argentina, em novembro deste ano.

A primeira partida do Brasil no torneio acontece em outubro, fora de casa, contra o Time 2, que ainda não foi definido. A estreia em casa acontece na segunda rodada, na mesma data Fifa, contra o Time 7.