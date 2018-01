Brasil inicia 2018 em segundo no Ranking da Fifa

Com apenas 22 amistosos entre seleções disputados desde o último ranking divulgado pela Fifa, em dezembro, a entidade divulgou a primeira atualização do ano de 2018, sem mudanças no top-10 e com o Brasil ainda em segundo, atrás da Alemanha.

No top-20, a Croácia ganhou duas colocações, ultrapassando México e Inglaterra. A Islândia assumiu o 20° lugar e tirou a Holanda da lista. O próximo ranking será divulgado no dia 15 de fevereiro, após a Copa Africana de Nações e outros amistosos marcados no período.

Os 20 primeiros e a colocação dos países que disputarão a Copa

Ranking de janeiro-2018