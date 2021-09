Futsal: Brasil goleia o Vietnã na estreia da Copa do Mundo na Lituânia

O Brasil goleou por 9 a 1 o Vietnã pela estreia da Copa do Mundo de futsal, nesta segunda-feira, 13, em Klaipeda, na Lituânia. Em partida convincente diante de um adversário frágil, a seleção brasileira não tirou o pé e garantiu bom saldo de gols na primeira partida do torneio, ficando, assim, na liderança do grupo D. Com quatro gols do pivô Ferrão, atual melhor jogador do mundo, a equipe não sofreu defensivamente e poderia ter marcado ainda mais tentos.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Com menos de três minutos, o Brasil abriu o placar com o capitão Rodrigo, que marcou seu 99º gol com a camisa da seleção. Em poucos minutos, Ferrão ampliou com duas bolas na rede. O Vietnã ainda diminuiu, com Hung Kon.

Na etapa final, o Brasil dominou, rodou a bola e espremeu o Vietnã. Deu tempo ainda do craque Ferrão marcar mais dois e de Marquinhos Xavier testar atletas. Líder do grupo, o Brasil enfrenta a República Tcheca, na próxima quinta-feira, 16.

O Brasil venceu cinco das oito edições da Copa do Mundo (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012). No último Mundial, vencido pela Argentina em 2016, o Brasil decepcionou e foi eliminado ainda nas oitavas de final pelo Irã. Pela primeira vez em cinco edições, desde 1996, o time não conta com o craque Falcão, aposentado desde 2018.