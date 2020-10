Brasil goleia Bolívia na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo

9 out 2020, 23h26

Por Da Redação - 9 out 2020, 23h26

A seleção brasileira estreou nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, com uma boa vitória sobre a Bolívia por 5 a 0, na noite desta sexta-feira, 9, na Neo Química Arena.

A equipe comandada por Tite começou a partida pressionando o adversário e criando chances desde o primeiro minuto. Marquinhos, aos 15, abriu o placar de cabeça. Com muita movimentação, o Brasil acionou Renan Lodi pelo lado esquerdo com muita frequência. Em um desses ataques, aos 29, o lateral achou Roberto Firmino, que ampliou.

No segundo tempo, logo aos três minutos, Firmino fez mais um após cruzamento de Neymar. O camisa dez quase fez um golaço aos 18 após driblar dois defensores bolivianos, mas viu a bola escapar antes da conclusão. Logo depois, aos 20, o Brasil fez o quarto após o zagueiro Carrasco desviar para as redes uma bola foi cabeceada por Rodrygo.

A seleção brasileira construiu o resultado com naturalidade. Aos 27, Neymar recebeu livre pela esquerda e cruzou na cabeça de Philippe Coutinho, que marcou o quinto. Neymar chegou a fazer um aos 32, mas foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, o craque do PSG, que teve uma boa atuação, ainda bateu uma falta que o goleiro Lampe espalmou.

O Brasil foi a campo com Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva (Felipe) e Renan Lodi (Alex Telles); Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha (Rodrygo), Roberto Firmino (Richarlison) e Neymar.

Os comandados por Tite voltam a campo na próxima terça-feira, 13, em Lima, contra o Peru.

Nos outros jogos da primeira rodada das eliminatórias, a Colômbia bateu a Venezuela por 3 a 0. Na quinta-feira, a Argentina venceu o Equador por 1 a 0 e o Uruguai ganhou do Chile por 2 a 1. Paraguai e Peru empataram em 2 a 2.

Na próxima terça-feira, além de Peru e Brasil, jogam Bolívia e Argentina, Equador e Uruguai, Venezuela e Paraguai, e Chile e Colômbia.