Brasil estreia na Copa do Mundo sob pressão. Saiba como assistir

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo neste domingo, às 10h30 (de Brasília), contra a Jamaica, no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França, com transmissão da TV Globo, TV Bandeirantes e SporTV. O jogo é válido pelo Grupo D, que tem também Austrália e Itália.

O Brasil chega para este Mundial sob pressão: a seleção perdeu os últimos nove jogos, o mais recente por 1 a 0 para a Escócia. Apesar disso, o técnico Vadão acredita em boa estreia e boa campanha. “A equipe não estava completa nesses jogos, mesclando atletas que estavam voltando de férias com times da Europa. Acredito que vamos render mais nesta Copa do Mundo. O grupo de times capazes de chegar longe cresceu, mas ainda estamos neste bolo. A Austrália é a favorita em nosso grupo, mas podemos avançar.”

O treinador destacou a importância de ganhar na estreia. “Temos de ganhar, pois a Jamaica é a surpresa do grupo., Não vai ser fácil, pois são atletas fortes fisicamente.”.

Para este jogo o treinador não terá Marta, recuperando-se de lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Assim, o ataque será composto por Debinha, Geyse e Cristiane.

A Jamaica é a primeira seleção do Caribe a conseguir vaga em um Mundial. O grande destaque do time é a atacante Jody Brown, considerada a craque da seleção e foi apontada como a melhor jogadora das Eliminatórias da Concacaf.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X JAMAICA

Local: Estádio dos Alpes, em Grenoble (França)

Data: 9 de junho de 2019 (Domingo)

Horário: 10h30(de Brasília)

Árbitro: Não divulgado pela organização

BRASIL: Aline, Leticia Santos, Érika, Mônica e Tamires; Thaisa, Formiga e Andressa; Debinha, Geyse e Cristiane. Técnico: Vadão

JAMAICA: Sydney Schneider, Konya Plummer, Marlo Sweatman, Allyson Swaby e Dominique Bond-Flasza ; Lauren Silver, Havana Solaun e Chinyelu Ascher; Cheyna Matthews, Khadija Shaw e Jody Brown. Técnico: Hue Menzies

(Com Gazeta Press)