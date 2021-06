Brasil estreia na Copa América com vitória contra a Venezuela

Na abertura da Copa América, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo, 13, em partida do grupo B. Os gols da vitória da seleção brasileira foram anotados por Marquinhos, Neymar, de pênalti, e Gabigol.

As duas seleções voltam a entrar em campo na próxima quinta-feira, 17. O Brasil encara o Peru, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília), enquanto a Venezuela enfrenta a Colômbia, no estádio Olímpico, em Goiânia, às 18h.

A seleção brasileira abriu o placar aos 22 minutos da etapa inicial. Neymar cobrou escanteio, a bola desviou no meio do caminho em Richarlison e sobrou para Marquinhos, que, na pequena área, finalizou e marcou o primeiro gol da Copa América.

Pouco depois, aos 25 minutos, o Brasil teve um gol anulado. Richarlison recebeu cruzamento de Neymar, se antecipou ao goleiro Graterol e mandou para o fundo da rede, mas o bandeira assinou impedimento e o VAR confirmou a posição irregular do atacante.

A seleção brasileira ampliou já no segundo tempo, aos 18 minutos, com Neymar convertendo pênalti. No minuto anterior, Danilo recebeu de Everton Ribeiro, invadiu a área e foi derrubado por Cumaná. O árbitro assinalou a penalidade e o atacante bateu com categoria para marcar.

Na reta final do jogo, aos 43 minutos, o Brasil sacramentou a vitória. Neymar recebeu um belo passe de Alex Sandro e, pela esquerda, cruzou na medida para Gabigol, que mandou de peito para o fundo da rede.