Brasil estreia contra a Bolívia nas Eliminatórias para a Copa de 2022

A Conmebol realizou nesta terça-feira 17, em Luque, no Paraguai, o sorteio que definiu a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A seleção brasileira estreará na competição em casa (ainda sem sede definida) diante da Bolívia, em março de 2020.

A rodada inaugural terá ainda Uruguai x Chile, Colômbia x Venezuela, Paraguai x Peru e Argentina x Equador. A sequência teoricamente mais difícil para o Brasil será entre a quarta e a sexta rodada, com partidas contra Uruguai (fora), Colômbia (fora) e Argentina (em casa).

O último jogo do Brasil também será em casa, contra o Chile. Representaram o atual campeão continental no evento o técnico Tite, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e o diretor de seleções Juninho Paulista.

A fórmula de disputa das Eliminatórias se mantém a mesma, com dez equipes lutando por quatro vagas diretas e uma na repescagem, em jogos de ida e volta.

A sequência de jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias:

1 – Brasil x Bolívia

2 – Peru x Brasil

3 – Brasil x Venezuela

4 – Uruguai x Brasil

5 – Colômbia x Brasil

6 – Brasil x Argentina

7 – Brasil x Equador

8 – Paraguai x Brasil

9 -Chile x Brasil

10 -Bolívia x Brasil

11- Brasil x Peru

12 – Venezuela x Brasil

13- Brasil x Uruguai

14 – Brasil x Colômbia

15 – Argentina x Brasil

16 – Equador x Brasil

17 – Brasil x Paraguai

18 – Brasil x Chile