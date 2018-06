A seleção brasileira jogará de amarelo contra o México, em Samara, na próxima segunda-feira pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O time entrará em campo com camisa amarela, calção azul e meiões brancos. Já os goleiros vestirão camisa, calção e meiões pretos, ao contrário do uniforme que vinha sendo usado na primeira fase, predominantemente verde.

O México entrará em campo com seu uniforme principal, com camisa verde, calção branco e meiões vermelhos. Os goleiros mexicanos vestirão laranja.