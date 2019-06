Brasil enfrentará a França nas oitavas da Copa do Mundo feminina

Foi definido nesta quinta-feira, 20, o adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino. Apesar da vitória chilena por 2 a 0 contra a Tailândia, o terceiro colocado do Grupo F não conseguiu vaga nas oitavas de final e, por isso, colocou a França, país-sede do torneio, no caminho do Brasil logo nas oitavas de final do torneio.

O Brasil, classificado com melhor terceiro colocado do torneio, poderia enfrentar a Alemanha, caso os terceiros colocados dos Grupos E e F conseguissem a vaga nesta quinta-feira. Camarões conseguiu, nos acréscimos do jogo contra a Nova Zelândia, mas o Chile ainda precisava de mais um gol para conseguir vaga. As sul-americanas tiveram a chance, mas perderam um pênalti com Lara, aos 40 minutos da segunda etapa.

Além do Brasil, as terceiras colocadas classificadas foram China, Camarões e Nigéria, que foi beneficiada com a eliminação chilena.

A seleção brasileira enfrentará a França no domingo, 23, às 16 horas (de Brasília), em Le Havre. Caso avance, enfrentará Espanha ou Estados Unidos nas quartas de final.

Histórico

O Brasil nunca venceu a seleção francesa. Foram oito jogos, com quatro vitórias francesas e quatro empates. A primeira de todas foi na primeira fase da Copa do Mundo de 2003, com empate em 1 a 1. Os outros jogos foram todos amistosos. Em março de 2013, as equipes se enfrentaram duas vezes: 2 a 2 e 1 a 1. Em 2014, houve novo empate por 0 a 0. No mesmo ano, a França venceu o Brasil por 2 a 0. Em 2015, a França voltou a ganhar, agora por 2 a 1. Em 2016, empate por 1 a 1. A última partida, em 2018, terminou com mais um triunfo francês por 3 a 1.

Veja como ficam as oitavas de final da Copa do Mundo feminina

Noruega x Austrália

Inglaterra x Camarões

França x Brasil

Espanha x Estados Unidos

Itália x China

Japão x Holanda

Alemanha x Nigéria

Suécia x Canadá