Brasil enfrenta Honduras no último teste antes da Copa América

A seleção brasileira fechará neste domingo, 9, em amistoso contra Honduras, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a preparação para a disputa da Copa América na condição de anfitriã. O jogo começa às 16h (de Brasília) e terá transmissão da Rede Globo e do SporTV.

O time vem de vitória por 2 a 0 sobre na última quarta-feira, 5, em Brasília, mas não teve muitos motivos para comemorar no Mané Garrincha, devido à entorse no tornozelo direito que tirou Neymar da Copa América. O clima, aos poucos, vai ficando mais leve, mas Tite ainda teve de responder sobre a ausência de seu principal jogador na entrevista da véspera.

O técnico gaúcho surpreendeu no treino aberto da véspera ao confirmar o time com David Neres na vaga deixada por Neymar – Everton, do Grêmio, que entrou no lugar do astro do PSG em Brasília, era o mais cotado. Com isso, a seleção terá três atletas de 22 anos na frente: Neres e os autores dos gols diante do Catar, Gabriel Jesus e Richarlison.

A seleção também terá dois retornos: do goleiro Alisson, que se disse emocionado de atuar na casa do Inter, clube que o formou, e do zagueiro Thiago Silva, que em melhores condições físicas, entrou na vaga de Miranda. Roberto Firmino, que deve ser titular na Copa América, começará no banco de reservas enquanto aprimora sua condição física.

Desfalque certo é o lateral-direito Fagner, reserva de Daniel Alves, que chegou à seleção com um estiramento na coxa esquerda. O atleta do Corinthians vem sendo avaliado constantemente e ainda não tem presença garantida na Copa América.

A seleção de Honduras, treinada pelo uruguaio Fabián Coito, vem de um empate com o Paraguai em 1 a 1 na última quarta-feira, em Assunção, obtido graças ao gol marcado pelo experiente zagueiro Maynor Figueroa.

A única dúvida da equipe ‘catracha’ é o meia Andy Najar, do Anderlecht da Bélgica, que acusou problemas físicos depois do duelo no estádio Defensores del Chaco.

A equipe centro-americana está em processo de preparação para a Copa Ouro, que será realizada nos Estados Unidos e na qual estreará no próximo dia 17, contra a Jamaica. Ambas estão no grupo C, ao lado de El Salvador e Curaçao.

Prováveis escalações:.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; David Neres, Richarlison e Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

Honduras: López; Beckeles, Henry Figueroa, Maynor Figueroa e Izaguirre; Rivas, López, Garrido e Chirinos; Elis e Roger Rojas. Técnico: Fabián Coito.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguai), auxiliado pelos compatriotas Gabriel Popovits e Carlos Barreiro.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre.

(com agência EFE)