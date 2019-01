Brasil enfrenta a República Checa em março

A CBF confirmou nesta sexta-feira, 18, o primeiro amistoso da seleção brasileira em 2019, para o dia 26 de março, contra a República Checa, em Praga. O jogo será preparatório para a Copa América, que será disputada no Brasil em junho e julho deste ano. Será apenas o segundo jogo entre as duas seleções na história.

O único confronto aconteceu em 19 de dezembro 1997, nas semifinais da Copa das Confederações, com vitória brasileira por 2 a 0, com a dupla Ronaldo e Romário no ataque. A República Checa é um país novo, criado em 1993, após o dissolução da Checoslováquia. Contra a antiga seleção checa, o Brasil tinha um longo histórico de jogos, incluindo a final da Copa do Mundo de 1962, no Chile. Foram 17 partidas, com nove vitórias brasileiras, duas da Checoslováquia e seis empates.

O jogo será na Eden Arena, estádio administrado pelo Slavia Praga, com capacidade para 21.000 torcedores. O horário da partida ainda não foi definido.