Brasil e Venezuela deve ser o 1° jogo com estádio lotado na Copa América

O jogo de terça-feira, 18, entre Brasil e Venezuela, em Salvador, deve ser o primeiro da Copa América a ter o estádio lotado. No sistema de venda de ingressos para o torneio, não há mais entradas à venda para a partida. A expectativa é de a Fonte Nova receber 45 000 torcedores e amenizar o problema vivido até agora na competição de públicos baixos.

A abertura da Copa América, no Morumbi, registrou a presença de 46 000 pessoas, o maior público até agora. As outras partidas tiveram uma presença decepcionante de público, como os 11 000 pagantes em Porto Alegre para o empate entre Venezuela e Peru e os menos de 20 000 torcedores no Maracanã para a partida entre Catar e Paraguai.

Durante evento nesta segunda-feira, 17, no Rio, o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Dominguez, manifestou incômodo com a baixa taxa de venda de bilhetes. “Isso preocupa, é claro. Aqui é um país onde se vive o futebol, se gostaria que as pessoas participassem. Tem jogos que têm muita gente, e outros que lamentavelmente não têm muito”, disse.

Salvador recebeu no sábado, 15, a vitória da Colômbia por 2 a 0 sobre a Argentina, com a presença de 35 000 pessoas. A partida era a de maior demanda por ingressos do torneio depois das partidas do Brasil e da final.

O capitão da seleção brasileira, Daniel Alves, lamentou o preço dos ingressos. O valor médio cobrado para o jogo de abertura foi de quase 500 reais. “Sou do povo, sempre vou prezar pelo povo, que esteja no estádio. Mas foge das nossas mãos, porque não controlamos os preços dos ingressos”, comentou o jogador.