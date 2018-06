Brasil é o terceiro país que mais solicitou ingressos para a Copa do Mundo

A Fifa divulgou nesta quinta-feira, em nota, uma lista com os dez países que mais compraram ingressos para a Copa do Mundo da Rússia. Os russos, com desconto no preço das entradas, lideram a lista com mais de 870.000 compras.

Ao todo, mais de 2,4 milhões de bilhetes foram vendidos, de acordo com a entidade. O Brasil aparece em terceiro na lista, com 72.000 ingressos comprados, atrás dos Estados Unidos, com 88.000. A Fifa também anunciou que mais de 100.000 ingressos serão disponibilizados para compra na próxima sexta-feira.

A Copa do Mundo começará na próxima quinta-feira com o jogo de abertura entre as seleções da Rússia e Arábia Saudita, a partir das 12h (de Brasília).

Confira os 10 países que mais compraram ingressos para a Copa do Mundo: