As vitórias do Brasil sobre a Costa Rica (2 a 0) e o triunfo de virada da Suíça sobre a Sérvia (2 a 1) levaram a definição dos classificados do Grupo E para a última rodada e, mais que isso, a conclusão sobre quem poderá pegar a atual campeã, Alemanha, nas oitavas de final.

Brasil e Suíça têm quatro pontos, mas o time de Tite leva vantagem nos critérios de desempate, porque tem um gol a mais de saldo – dois contra 1. A Sérvia, que também tem chance de classificação, tem três. A Costa Rica já está eliminada.

Na última rodada, na quarta-feira, dia 27, jogam Brasil x Sérvia e Suíça x Costa Rica. O time brasileiro pode se classificar apenas com um empate, porque iria a cinco pontos e não poderia mais ser alcançado pelos sérvios.

Mas os cinco pontos não garantem o primeiro lugar da chave. Se isso ocorrer, mas os suíços vencerem a Costa Rica, eles é que ficam em primeiro lugar. A definição é importante, porque os classificados dessa chave enfrentam as seleções que avançarem do Grupo F, que tem a Alemanha, atual campeã, México, Suécia e Coreia do Sul.

Os alemães, que perderam na estreia, vão a campo neste sábado, às 15h (horário de Brasília), precisando vencer a Suécia, que tem três pontos (venceu a Coreia do Sul na estreia). Se perderem, e o México vencer a Coreia do Sul, em partida também neste sábado, às 12h, os atuais campeões estarão eliminados.

Mas se isso não ocorrer e os alemães seguirem vivos na competição, a definição desse grupo também ficará para a quarta-feira, dia 27. A chave da Alemanha terá definição antes da conclusão dos jogos do Brasil – as partidas do Grupo F começam às 11h, enquanto as do Grupo E (do Brasil) começam às 15h.

Ou seja, caso os alemães se classifiquem, o Brasil entrará em campo já sabendo quais resultados em seu grupo colocarão o time nacional de novo frente ao carrasco da Copa do Mundo de 2014.