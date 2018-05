Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores à seleção

O goleiro Cássio e o lateral Fagner, ambos do Corinthians, e o zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, são os únicos atletas que atuam no Brasil que estão entre os 23 convocados da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo da Rússia. Com isso, o clube paulista superou o rival Palmeiras e se tornou o sexto clube brasileiro que mais cedeu jogadores ao país em mundiais. O Grêmio também passou seu maior adversário, o Inter, e empatou com o Cruzeiro, na décima colocação.

O Botafogo segue na liderança da lista, com 37 jogadores convocados, seguido por São Paulo e Vasco da Gama. Confira, abaixo a lista completa.