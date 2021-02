Botafogo perde para o Sport e é rebaixado pela terceira vez para a Série B

O Botafogo foi derrotado por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 5, para o Sport, no estádio Nilton Santos e está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Iago Maidana, de pênalti, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o time carioca consolida uma das piores campanhas da história da competição, com apenas 4 vitórias, 12 empates e 18 derrotas em 34 jogos, um aproveitamento de 23,5%. Restando quatro rodadas para o fim do Brasileiro, o clube, atualmente com 24 pontos, só pode chegar a 36, um menos que os 37 do primeiro time fora da zona do rebaixamento, hoje o Vasco.

Esta será a terceira vez que o Botafogo vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O alvinegro carioca jogou a Série B em 2003, ainda em outra fórmula de disputa, e em 2015, já no formato de pontos corridos. Nas duas ocasiões, conseguiu voltar à primeira divisão no ano seguinte.