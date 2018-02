Botafogo perde da Aparecidense e é eliminado da Copa do Brasil

O Botafogo deu vexame nesta terça-feira e está eliminado da Copa do Brasil. O time carioca caiu logo na primeira fase ao perder para a Aparecidense, de virada, pelo placar de 2 a 1, no estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Na próxima fase, a Aparecidense enfrentará o Cuiabá.

Com seus principais jogadores e um esquema com três zagueiros, o Botafogo começou bem a partida, mas caiu de produção e abusou dos chutões. A expulsão do atacante Rodrigo Pimpão, que havia marcado o gol botafoguense logo no início do jogo, prejudicou ainda mais a equipe carioca.

A Aparecidense se encontrou na partida no segundo tempo e empatou aos dois minutos. Everton cruzou, a defesa falhou e a bola chegou ao veterano Nonato, que cabeceou para as redes. A situação do Botafogo se complicou aos 38 minutos, quando Rodrigo Pimpão foi expulso por reclamação. No lance seguinte, como em um castigo, Gustavo Ramos recebeu dentro da área e marcou, de cabeça, o gol da classificação da Aparecidense.