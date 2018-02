Botafogo não libera estádio para final da Taça Guanabara

A polêmica comemoração de Vinícius Júnior, ao marcar o último gol do Flamengo na vitória por 3 a 1 para cima do Botafogo, ainda segue dando o que falar. Em busca de um estádio para disputar a final da Taça Guanabara contra o Boavista, os rubro-negros viram a equipe botafoguense não liberar o Estádio Nilton Santos para a disputa.

De acordo com um comunicado oficial emitido pelo Botafogo nesta terça-feira, a decisão de barrar o Engenhão para o confronto decisivo do primeiro turno do Campeonato Carioca é única e exclusivamente baseada na comemoração de Vinícius Júnior.

Ao celebrar o tento que decretou a vitória do Flamengo diante do rival, o futuro atacante do Real Madrid fez um sinal com as mãos que simbolizava um choro. Tal comemoração remete ao “chororô”, que os adversários do Botafogo no Rio de Janeiro utilizam para provocar a torcida do clube.

Nota Oficial: Final da Taça Guanabara não será realizada no Estádio Nilton Santos https://t.co/nNl5K7NJUT — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) February 13, 2018

A discussão ao redor da polêmica comemoração segue a todo vapor. Enquanto alguns jogadores, como Neymar, defendem Vinícius Júnior e afirmam que “o futebol está chato”, outros atletas, como Jô declarou nesta terça-feira, pregam o respeito nas celebrações de gol.