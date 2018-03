Botafogo: João Paulo é operado com sucesso; treinador protesta

O meia João Paulo, do Botafogo, foi submetido a uma operação para corrigir as fraturas na tíbia e na fíbula da perna direita, causadas por uma entrada violenta de Rildo, do Vasco, durante o clássico carioca do último domingo. O jogador se machucou logo no início da partida, válida pela rodada final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, vencida pelo Vasco por 3 a 2, no Engenhão. De acordo com o Botafogo, a cirurgia foi bem-sucedida.

João Paulo foi operado ainda na noite deste domingo em razão da gravidade da contusão, pelos médicos Christiano Cinelli, Salvio Magalhães e Ricardo Bastos, todos do Botafogo. O clube não revelou maiores detalhes sobre o procedimento cirúrgico. O volante deve ter alta na terça-feira. Ainda não há informações sobre o processo de recuperação e o período em que o atleta ficará afastado dos gramados.

A entrada de Rildo em João Paulo. Pra um, cartão amarelo. Pro outro, uma perna quebrada! pic.twitter.com/mOCb8vEAiO — Além do Futebol (@alemdofuteboll) March 18, 2018

Valentim se revolta

O técnico do Botafogo, Alberto Valentim, ficou indignado com o fato de Rildo ter recebido apenas um cartão amarelo do árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro depois de causar duas fraturas na perna de João Paulo. “Não é a primeira vez que o Botafogo é prejudicado escandalosamente no começo de jogo. A reação de todos os jogadores em campo, todos sabiam que tinha sido grave. Imediatamente falei ao quarto árbitro, mandei aquecer outro jogador. Foi entrada muito forte”, atacou Valentim após a partida.

“Foram duas fraturas, gente, não uma só. E aí? Quarto árbitro veio do intervalo e falou: ‘É realmente você tinha razão’. São quatro árbitros auxiliando. Se esse cidadão não viu, como ninguém consegue ajudá-lo? É revoltante. O Botafogo perdeu um jogador por no mínimo seis meses. Não pode ter uma qualidade dessa de arbitragem.”

Federação absolve árbitro

Em reunião horas depois do clássico, o Grupo de Gerenciamento de Problemas da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) fez uma avaliação da atuação do árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro e optou por não puni-lo. Na avaliação do grupo, houve erro do juiz ao não aplicar o cartão vermelho a Rildo. No entanto, o grupo elogiou o desempenho do árbitro no restante do jogo e descartou seu afastamento.

“O GGP entende pelo não afastamento do árbitro, levando em consideração sua atuação durante os oitenta e oito minutos da partida, que fora disputada de forma leal pelos atletas de ambas as equipes”, registrou o grupo, em comunicado. “Lamentamos a fatalidade ocorrida com o atleta do Botafogo F.R., no entanto, entendemos que a fratura do atleta não seja responsabilidade do árbitro uma vez que a disputa pela bola entre dois jogadores adversários.”