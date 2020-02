Botafogo empata em Caxias e avança à próxima fase da Copa do Brasil

Mesmo com o empate na serra gaúcha, o Botafogo se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O alvinegro carioca ficou no 1 a 1 contra o Caxias e se beneficiou do regulamento da competição para avançar. Embora tenha sofrido pressão dos donos da casa nos minutos iniciais, o time do técnico Alberto Valentim abriu o placar com gol do atacante Pedro Raul, aos 12 minutos da primeira etapa. Cinco minutos mais tarde, o meia Carlos Alberto empatou para o Caxias.

Depois do gol de empate, o time gaúcho foi o dono das principais ações do jogo, bem como da posse de bola ao logo de toda a partida. O time carioca sobre administrar o resultado e garantiu o resultado. Ao final do jogo, os jogadores do Caxias foram para cima do árbitro protestar por um suposto pênalti não marcado ainda na primeira etapa.

Com a classificação, o Botafogo garantiu no mínimo mais 1,3 milhão de reais por alcançar a segunda fase do torneio mata-mata. Se avançar até a final e conquistar a taça, o time campeão pode amealhar mais de 70 milhões de reais de premiação. O time carioca agora aguarda o vencedor do duelo entre Toledo-PR e Náutico. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira.

Bahia é eliminado por time do Piauí – A grande zebra da rodada de estreia da Copa do Brasil aconteceu no estádio Albertão, em Teresina. O Bahia, time de Série A do Brasileiro, foi derrotado pelo River, que disputa a quarta divisão nacional, com um gol aos 42 minutos do segundo tempo. O gol histórico foi marcado pelo meia Jean Natal.