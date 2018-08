Botafogo demite técnico Marcos Paquetá após derrota no Paraguai

O técnico Marcos Paquetá não resistiu a mais uma derrota do Botafogo. Depois de perder para o Nacional do Paraguai, por 2 a 1, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, a diretoria do clube carioca optou por demitir o treinador nesta quarta-feira.

Em cena constrangedora logo depois da partida, Paquetá pediu desculpas aos jornalistas presentes à entrevista coletiva ao avisar que teria de deixar a sala para uma reunião com a diretoria. Minutos depois, o Botafogo comunicou sua demissão.

A campanha de Paquetá na equipe carioca foi ruim e brevíssima: apenas cinco partidas. O treinador de 59 anos assumiu o time durante a pausa para a Copa do Mundo, e acumulou quatro derrotas e apenas uma vitória. O Botafogo ainda não anunciou quem comandará a equipe daqui para frente e sequer mencionou substitutos.

Confira a nota oficial do Botafogo na íntegra:

O Botafogo de Futebol e Regatas informa que Marcos Paquetá não é mais técnico do Clube. Após o jogo com o Nacional (PAR), nesta quarta-feira, uma reunião entre a Diretoria e o treinador definiu o fim do ciclo. O Botafogo agradece a Marcos Paquetá pelos serviços prestados.

(com Gazeta Press)