Borussia Dortmund vence concorrência e contrata jovem estrela Haaland

O mistério envolvendo o futuro de Erling Braut Haaland chegou ao fim neste domingo 29. O Borussia Dortmund, da Alemanha, venceu a concorrência de gigantes da Europa e oficializou a contratação do atacante norueguês de 19 anos, que pertencia ao Red Bull Salzburg.

Haaland, uma das maiores sensações do futebol mundial nos últimos anos, assinou com o Dortmund até 2024 em transferência que rondou 22 milhões de euros (cerca de 99 milhões de reais), segundo a imprensa europeia. O jovem goleador tinha propostas de Manchester United, Barcelona e Juventus, entre outros.

Haaland começou a ganhar notoriedade internacional em maio ao marcar nove gols em uma partida da Copa do Mundo sub-20 na Polônia. Em apenas uma temporada no Red Bull Salzburg manteve a fama de artilheiro prodígio ao marcar oito gols em apenas seis jogos na Liga dos Campeões. Pela liga austríaca, balançou as redes 16 vezes em 14 partidas.

“Apesar de muitas ofertas de grandes clubes de toda a Europa, Erling Haaland optou pela proposta do Borussia Dortmund e a perspectiva que lhe mostramos. Nossa persistência valeu a pena”, celebrou Hans- Joachim Watzke, CEO do Borussia Dotmund.

“Todos podemos esperar por um centroavante ambicioso, atlético e fisicamente forte, com um instinto de gols e uma velocidade impressionante, que gostaríamos de desenvolver ainda mais em Dortmund. Aos 19 anos, Erling ainda está no início de uma ótima carreira! “, completou o dirigente.

Jogador formado no Bryne e com passagem pelo Molde, ambos da Noruega, Haland nasceu em 2000 na cidade inglesa de Leeds. Ele é filho de um conhecido atleta norueguês, Alf-Inge Haland, que atuou por Leeds United e Manchester City e, em 2003, encerrou a carreira precocemente depois de uma entrada violenta de Roy Keane, do Manchester United.