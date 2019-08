Bomba? Traição? Ídolos do Barcelona falam sobre possível volta de Neymar

A possível volta de Neymar divide opiniões entre os ídolos históricos do Barcelona. Enquanto alguns ex-atletas defendem o retorno do brasileiro, outros acreditam que a contratação do brasileiro seria um absurdo. O último a se manifestar sobre o assunto foi Hristo Stoichkov, atacante do clube nos anos 90 e vencedor da primeira Liga dos Campeões do Barça, em 1992. Para o búlgaro, a equipe está pronta e não precisa do camisa 10 do Paris Saint-Germain.

“Ele não teria lugar na equipe. Tem Dembélé, Griezmann, Suárez e Messi. Onde ele iria jogar? Ele cairia como uma bomba dentro do vestiário”, afirmou Stoichkov no canal Univisión, onde trabalha como comentarista. O ex-atacante, que foi um dos artilheiros da Copa do Mundo de 1994, acredita que o Barcelona não tem dinheiro para pagar o que o PSG quer.

O espanhol Xavi, que jogou com Neymar entre 2013 e 2015, também utilizou o termo “bomba” para qualificar o brasileiro, mas tem uma opinião diferente da de Stoichkov. “Futebolisticamente, é uma bomba. Um espetáculo. É um cara legal, que se doava ao máximo no Barcelona, com muito trabalho, humildade e sacrifício”, disse. “Mas no final, quem decide é o Barça”, completou sem saber o destino do camisa 10 da seleção.

O rival Real Madrid disputa a contratação de Neymar. Até agora, o PSG recusou todas as propostas feitas pela dupla. O bicampeão espanhol pelo Barcelona Rivaldo não acha que seria uma traição se o atacante escolher pelo time de Madri, mas gostaria de ver o atleta novamente com a camisa do Barça. “Não é deixar sua equipe diretamente para reforçar o eterno inimigo. Não é traição. Mas entendo que seria a oportunidade de voltar para um lugar onde foi feliz”, escreveu Rivaldo em site de apostas que o patrocina.

Gerard Piqué não é ex-atleta do clube, mas já está na prateleira de ídolos. Como Neymar domina a pauta nas entrevistas coletivas do Barcelona, o zagueiro teve que falar sobre o assunto na semana passada. Ele se irritou com a novela e quer um posicionamento do atacante para decidir o seu futuro – e tirar o rival Real Madrid da negociação, é claro. “Ele quem tem que se manifestar. Conversamos com ele, mas não seria oportuno dizer o que conversamos”.