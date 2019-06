Bolzan: ‘A Argentina tem de jogar mais antes de reclamar do gramado’

Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio desde 2015, concordou com as críticas feitas ao gramado da Arena do Grêmio depois da vitória da Argentina sobre o Catar por 2 a 0 neste domingo, 23, pela Copa América. O dirigente, no entanto, alega que a responsabilidade é da Arena Portalegrense, empresa criada pela construtora OAS para gerir o estádio, e acha que o time argentino deveria “jogar mais antes de ficar reclamando”.

Alguns jogadores, incluindo Lionel Messi, reclamaram dos campos da Copa América. “Os gramados não estavam em bom estado para se jogar”, disse o astro do Barcelona ao jornal Zero Hora. O espanhol Félix Sánchez, técnico do Catar, foi ainda mais enfático e disse que o gramado “estava muito ruim para uma competição desse nível. A Arena do Grêmio será a sede da próxima partida da seleção brasileira, pelas quartas de final. O técnico Tite e o coordenador de seleções, Edu Gaspar, estiveram nesta manhã na Arena do Grêmio para vistoriar o gramado.

Depois do jogo entre Argentina e Catar, tanto o técnico Féliz Sánchez quanto Lionel Messi, criticaram o gramado da Arena do Grêmio. O senhor concorda com isso? Concordo. O Grêmio não é responsável pelo gramado. O estádio é gerido por um terceiro. Toda a responsabilidade pela gestão, gramado, estádio, patrimônio e do jogo é da Arena Portalegrense. Então não temos nada a ver com o gramado, que quando está com situação ruim, nós também reclamamos. Nos últimos dois anos, nessa mesma época de inverno, você vai ver que houve muitas reclamações de nossa parte.

E qual o principal problema no gramado da Arena do Grêmio? Há um problema congênito da Arena do Grêmio de não pegar sol. É um problema seríssimo. É uma Arena fechada, que não toma sol. Então há um problema de se fazer a floração, a fotossíntese, o crescimento da grama, o processo de regeneração do gramado. E isso gera problemas.

Não pega mal para o Grêmio que um dos melhores jogadores de todos os tempos critique o gramado do clube? Em particular, a Argentina tem de jogar mais antes de reclamar. Essa é a posição do Grêmio, não da Arena Portalegrense. Que a Argentina jogue mais e reclame menos do gramado.