Bolt encerra mistério: jogará por time da Unicef em Old Trafford

O ex-velocista jamaicano Usain Bolt, dono de oito medalhas olímpicas de ouro e recordista mundial dos 100m e 200m, encerrou nesta terça-feira o mistério e anunciou que jogará uma partida beneficente no próximo dia 10 de junho, no estádio de Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, à frente de uma seleção mundial, contra uma equipe comandada pelo cantor Robbie Williams.

Bolt, que deixou o atletismo após o Mundial de Londres do ano passado, encerrou nesta manhã o mistério que tinha aberto nas redes sociais, quando garantiu ter sido contratado por um time de futebol, iniciando os rumores após realizar alguns treinamentos no Borussia Dortmund e no Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Bolt disse estar “animado” por liderar a equipe Soccer Aid World XI, que se enfrentará o England Aid, de Robbie Williams, e juntará celebridades e com ex-jogadores, no estádio do Manchester United, time de coração de Bolt. A arrecadação do evento será destinada ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).