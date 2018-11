Bolsonaro vai ao jogo do Palmeiras domingo, confirma assessoria

Jair Bolsonaro (PSL) vai neste domingo, 2, ao Allianz Parque para assistir ao jogo entre Palmeiras e Vitória, às 17 horas, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. A assessoria de imprensa do presidente eleito confirmou a informação nesta quarta-feira, 28. Ele foi convidado pelo clube para comparecer ao duelo.

Embora já tenha tirado fotos com camisas de diferentes times, Bolsonaro se declara torcedor do Palmeiras, clube que conquistou o título brasileiro no último domingo, ao derrotar o Vasco por 1 a 0. Inicialmente, havia a previsão de que ele fosse assistir ao jogo em que a taça foi assegurada no estádio de São Januário, no Rio. Mas a ideia foi descartada por questões de segurança.

Após a vitória no domingo, Bolsonaro usou o seu perfil no Twitter para parabenizar o Palmeiras pela conquista. “Parabéns Sociedade Esportiva Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro 2018! Mais que merecido”, escreveu.

Na partida de domingo, que será acompanhada por Bolsonaro, o Palmeiras receberá a taça pela conquista do título brasileiro.