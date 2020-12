Bolsonaro participa de jogo beneficente na Vila Belmiro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou nesta segunda-feira, 28, de uma partida beneficente na Vila Belmiro, em Santos (SP). O evento Natal Sem Fome é promovido anualmente desde 2005 por Narciso, ex-jogador do Santos, e arrecada alimentos e brinquedos para entidades assistenciais da Baixada Santista.

A presença do presidente no jogo foi confirmada pela manhã pelo próprio Bolsonaro, que posou com a camisa do Santos, na praia, nas redes sociais, pouco depois de causar controvérsia ao dizer que fabricantes de vacina é que deveriam procurar o governo, e não o contrário. Ele deve passar o Réveillon em Guarujá, cidade vizinha a Santos.

A PLACAR, a organização do Natal Sem Fome confirmou que Bolsonaro decidiu participar de última hora, o que levou a um reforço na segurança do evento. Ele chegou de helicóptero à cidade e atuou por alguns minutos, vestindo a camisa 10 da equipe branca. Não foram realizados testes de Covid-19 nos participantes – ao contrário do que ocorre, obrigatoriamente, antes de partidas profissionais.

– Hoje, às 16 horas, participarei do jogo beneficente "Natal Sem Fome", na Vila Belmiro/Santos/SP. pic.twitter.com/KxiGHtNOuJ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2020

Participaram do evento ex-jogadores como Léo, Renato, Alex, Marcos Assunção, Amaral, Dodô, Rodrigão, William, Gabriel e Eduardo Marques e atletas em atividade, que estão em férias em seus clubes, como o meia Alan Patrick, do Shakhtar, da Ucrânia, e o atacante Malcom, do Zenit, da Rússia.

Bolsonaro foi recepcionado pelo presidente do Santos, Orlando Rollo, e chegou a marcar um gol nos dez minutos que esteve em campo. (assista abaixo)

Bolsonaro faz gol em jogo beneficente na Vila Belmiro; assista https://t.co/aJYLA46w5s pic.twitter.com/1DLmbB4D2L — Placar (@placar) December 28, 2020

Neste ano, o evento não contou com presença do público nas arquibancadas em razão da pandemia do novo coronavírus. No entanto, os alimentos não-perecíveis (exceto sal e açúcar) ou brinquedos em bom estado devem ser enviados à secretaria da Portuguesa Santista, localizada à Avenida Pinheiro Machado, 240, junto à entrada principal do Estádio Ulrico Mursa.

“Todos os alimentos e brinquedos doados pela comunidade e pelos nossos parceiros serão encaminhados antes do Ano Novo a diversas entidades assistenciais aqui da Baixada Santista”, explicou Narciso, que atuou pelo Santos entre 1994 e 2005, quando teve de encerrar a carreira prematuramente devido a um quadro de leucemia.

As doações podem ser feitas nesta segunda-feira, das 8 às 17 horas, e também na terça-feira, 29, das 8 da manhã até às 12h.