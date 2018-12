Bolsonaro no título do Palmeiras: “no futebol, rodízio só na churrascaria”

Jair Bolsonaro (PSL) esteve no Allianz Parque para assistir ao último jogo do Palmeiras no Brasileirão 2018. O time, que era já campeão, ganhou do Vitória por 3 a 2 e os jogadores receberam a taça de campeão do presidente eleito. Em entrevista ao canal SporTV depois da partida, Bolsonaro fez agradecimentos à diretoria do clube e aproveitou para fazer uma brincadeira sobre a hegemonia palmeirense no futebol brasileiro.

Bem humorado e vestido com a camisa do clube, Bolsonaro brincou sobre a sequência vitoriosa do Palmeiras, que conquistou três títulos nacionais nos últimos quatro anos. “Dizem que na rodízio é bom na política. Mas no futebol, rodízio é só na churrascaria”, afirmou durante a volta olímpica no gramado.

“Queria agradecer a diretoria por ter me feito esse convite e agradecer também a todos os torcedores do Palmeiras no Brasil. É muito gratificante participar desta festa”, completou o novo presidente do país.

Apesar de ter afirmado que não entregaria a taça para os jogadores, Bolsonaro participou da cerimônia de premiação.