Bolsonaro não entregará taça ao Palmeiras: ‘Não estou com essa bola toda’

O presidente eleito Jair Bolsonaro reafirmou nesta quinta-feira, em coletiva, que irá ao Allianz Parque, em São Paulo, no domingo, 2, para assistir ao jogo entre Palmeiras e Vitória, pela última rodada do Brasileirão. Torcedor declarado do clube paulista, Bolsonaro negou, contudo, que possa participar da cerimônia de entrega da taça ao Palmeiras, campeão desta edição do campeonato.

“É muito pra mim. Não estou com essa bola toda. Mas está tudo certo. Vamos lá ver o Porco jogar com o Vitória. Meu nome é Jair, a exemplo de Jair Rosa Pinto, meia-esquerda do Palmeiras.”, declarou o presidente eleito.

Bolsonaro tinha planejado ir a São Januário no último domingo, no jogo do Palmeiras diante do Vasco, no qual os paulistas venceram por 1 a 0 garantindo o título antecipado. Por questões de segurança, ele desistiu na véspera. Agora, garante que estará na rodada de encerramento da competição, a pedidos da diretoria do Palmeiras.