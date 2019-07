Bolsonaro e Neymar são esperados no Mineirão para Brasil x Argentina

BELO HORIZONTE – O presidente Jair Bolsonaro e o atacante Neymar são aguardados no Mineirão para acompanhar a partida entre Brasil e Argentina pela semifinal da Copa América, na noite desta terça-feira, dia 2, confirmou o Comitê Organizador Local (COL) da competição em Belo Horizonte.

O presidente viajará para a capital mineira depois de cumprir agenda no Palácio do Planalto, em Brasília. Já Neymar, que já acompanhou a partida anterior, diante do Paraguai, em Porto Alegre, vem do Rio de Janeiro, onde curtiu o aniversário do amigo Bruninho, da seleção de vôlei, na última noite.

O atacante terá, portanto, a chance de reencontrar Bolsonaro, que foi visitá-lo no hospital em Brasília, no dia de seu corte da Copa América, na madrugada do último dia 6. Eles devem ficar no mesmo camarote.